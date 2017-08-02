ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кассы столичных железнодорожных вокзалов начали оснащать системой электронной очереди. Терминалы и электронные табло уже появились на Ленинградском, а до конца года их установят ещё на семи вокзалах, то есть на всех, кроме Савёловского. Оснащать системой электронной очереди планируется кассы направлений дальнего следования.

«Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы. Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами», — рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Как уточнили в дирекции, на различные операции уходит разное количество времени. Справки о времени прибытия поезда на вокзал, например, выдают гораздо быстрее, чем оформляют билеты. Это приводит к тому, что пассажиры часто переходят из одной очереди в другую, для того чтобы сэкономить время, и это приводит к путанице.

«Умная система будет следить за тем, чтобы среднее время ожидания у касс было одинаковым. Это позволит оптимизировать загрузку работников и тем самым повысить скорость обслуживания пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Сейчас система электронной очереди на Ленинградском вокзале работает в тестовом режиме.