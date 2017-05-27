ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 июня 2017 г. вводятся новые тарифы на пользование парковочным комплексом в аэропорту Пулково. Изменения коснутся тарифов в зоне крытой парковки P1 и открытой краткосрочной парковки P2. Бесплатный интервал времени для посадки-высадки пассажиров у терминала составит 10 минут.



В зоне крытого паркинга P1 с 1 июня будут действовать следующие тарифы:



Тариф «Сутки» - 700 рублей



Тариф «Неделя» - 3500 рублей



Тариф «Доп.сутки» - 600 рублей



На открытой краткосрочной парковке Р2 тарификация в первый час использования будет производиться за каждые 30 минут. Стоимость первых 30 минут составит 150 рублей, вторых 30 минут — 100 рублей. Начиная со второго часа, будет действовать почасовая оплата, стоимость часа составит 200 рублей.



Бесплатный период для подъезда непосредственно к терминалу для высадки и посадки пассажиров с 1 июня составит 10 минут.



«Мы изучаем потребности клиентов и адаптируем условия пользования паркингом соответствующим образом. В рамках этой работы, на основе международной практики внедрения концепции kiss&fly в ведущих аэропортах мира, мы приняли решение сократить бесплатное время пребывания машин непосредственно у терминала до 10 минут. Такой интервал позволяет повысить пропускную способность подъездной зоны аэропорта без ущерба для комфорта пассажиров. При этом благодаря широкому спектру парковочных зон и тарифов с минимальной стоимостью часа от 100 рублей и недели от 450 рублей автомобилисты могут выбрать наиболее подходящее предложение в зависимости от цели визита в аэропорт»



Напомним, что ранее в аэропорту Пулково были снижены минимальные часовые тарифы и недельные тарифы, а также уменьшена стоимость долгосрочной парковки.



Парковочный комплекс аэропорта Пулково включает 2,5 тыс. мест и разделен на несколько парковочных зон различных по конфигурации и удаленности от централизованного пассажирского терминала. В непосредственной близости к аэровокзалу расположены крытая парковка P1 (оснащена станцией для зарядки электромобилей, 2 минуты от терминала), а также открытые парковки P2 и P3 (3 и 5 минут от терминала соответственно). Долгосрочная открытая парковка P4 расположена в десяти минутах ходьбы от терминала. Для удобства пассажиров между P4 и терминалом курсирует бесплатный шаттл. Кроме того, действует парковка для автобусов. Все парковки оснащены шлагбаумами и видеонаблюдением и работают круглосуточно.