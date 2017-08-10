Точность движения "Аэроэкспрессов" достигла 99,9%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По результатам I полугодия 2017 года возросла пунктуальность следования поездов «Аэроэкспресс». Одновременно была повышена безопасность движения поездов: этот показатель также достиг уровня 99,9%.
По итогам I полугодия 2017 года отдел обеспечения безопасности поездов «Аэроэкспресс» провёл сравнительный анализ точности и безопасности следования поездов. По данным компании-перевозчика и без того высокая точность следования поездов увеличилась с 99,8% в прошлом году до 99,9% в текущем на шереметьевском и домодедовском направлениях. Поезда «Аэроэкспресс», следующие во Внуково, сохранили уровень пунктуальности в 99,8%.
Для достижения этих показателей были предприняты организационные и технические меры, которые помогли повысить уровень безопасности движения в целом. В их число входит работа с персоналом, оптимизация технических регламентов и замена оборудования, приводившего к сбоям в прошлые периоды. Согласно анализу процессов технической эксплуатации и обслуживания подвижного состава, безопасность движения поездов «Аэроэкспресс» повысилась с 96,7% в 2016 году до 99,9% в 2017 году.
«Компания «Аэроэкспресс» постоянно стремится к повышению безопасности движения, и пунктуальность следования поездов имеет немаловажное значение для достижения высоких показателей. Несмотря на то, что уровень безопасности в 96,7% считается приемлемым, мы провели большую работу, и вышли в июне 2017 года на максимально высокие показатели по этому направлению. Это значит, что для пассажиров «Аэроэкспресс» сведены к минимуму любые риски, связанные с проездом в аэропорты Москвы и обратно в столицу», – отмечает исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров.
Напомним, что при расчете показателя точности следования поездов учитываются такие характеристики, как: регулярность движения поездов, соответствие времени отправления и прибытия графику, отсутствие сбоев в расписании.
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