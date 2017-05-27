ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мобильное приложение Единой транспортной карты "Стрелка" обзавелось виджетом, который позволяет следить за балансом карты прямо на рабочем экране смартфона, сообщается на сайте проекта ЕТК "Стрелка".

Как отмечается в материале, для удобства пользователей разработчики провели редизайн сайта "Стрелки" и его мобильной версии. Обновлённый ресурс порадует понятной навигацией и привлекательным дизайном, а также новыми возможностями.

"Контролировать расходы на проезд в общественном транспорте Подмосковья станет проще с помощью виджета "Стрелки". Проверить баланс карты и получить информацию о текущей скидке теперь можно не заходя в мобильное приложение. Для этого пользователю необходимо в списке выбрать виджет "Стрелки" и поместить его на рабочий экран своего телефона. Данное обновление доступно для устройств на платформе Android и iOS", – поясняется в сообщении.

На обновлённом сайте можно узнать и пополнить баланс карты, а также получить актуальную информацию о тарифах и маршрутах, добавляется в материале.

Кроме того, в правой части главной страницы сайта и в основном меню мобильного приложения "Стрелки" появилась новая интерактивная кнопка "Поделись идеей". Нажав на неё, можно поделиться своей идеей по улучшению проекта "Стрелка", отмечается на сайте.