Участок метро от "Делового центра" до "Раменок" запустят в течение 10 дней
04.03.2017, 18:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В течение 10 дней запустят участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Раменок". Он полностью готов и два месяца работает в режиме обкатки поездов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
На участке от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" остаётся только устранить неполадки с вентиляционным оборудованием, уточнил заммэра.
"Сегодня вызвали специалистов, которые в течение двух-трёх дней устранят неисправность. Потом получим все бумаги и запустим участок для пассажиров", - сказал Марат Хуснуллин. Он также добавил, что участок Третьего пересадочного контура (ТПК) от "Парка Победы" до "Делового центра" запускать отдельно нецелесообразно.
Кроме того, в начале 2018 года для пассажиров откроют участок от станции "Раменки" до "Рассказовки".
"Целиком линию мы планируем запустить в конце года. В начале года - уже полностью для пассажиров. Никаких сомнений нет: мы проехали, посмотрели все участки. Люди мобилизованы, работает порядка пяти тысяч человек. До конца месяца будет мобилизована ещё тысяча человек", - сообщил Марат Хуснуллин.
Работы на Калининско-Солнцевской линии ведутся поэтапно. В начале 2014 года ввели участок "Деловой центр" - "Парк Победы", а в конце 2016-го в тестовом режиме запустили станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена позволит:
- улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, живущих в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Московский и Внуковском, в том числе около 300 тысяч горожан смогут добираться до метро пешком;
- снизить нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии метро и транспортно-пересадочные узлы у станций "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" и других;
- снизить интенсивность движения по Боровскому и Киевскому шоссе, проспекту Вернадского, Мичуринскому и Ленинскому проспектам и участку МКАД между Мичуринским и Ленинским проспектами;
- улучшить экологическую ситуацию в западных районах города за счёт снижения интенсивности движения автотранспорта.
На участке от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" остаётся только устранить неполадки с вентиляционным оборудованием, уточнил заммэра.
"Сегодня вызвали специалистов, которые в течение двух-трёх дней устранят неисправность. Потом получим все бумаги и запустим участок для пассажиров", - сказал Марат Хуснуллин. Он также добавил, что участок Третьего пересадочного контура (ТПК) от "Парка Победы" до "Делового центра" запускать отдельно нецелесообразно.
Кроме того, в начале 2018 года для пассажиров откроют участок от станции "Раменки" до "Рассказовки".
"Целиком линию мы планируем запустить в конце года. В начале года - уже полностью для пассажиров. Никаких сомнений нет: мы проехали, посмотрели все участки. Люди мобилизованы, работает порядка пяти тысяч человек. До конца месяца будет мобилизована ещё тысяча человек", - сообщил Марат Хуснуллин.
Работы на Калининско-Солнцевской линии ведутся поэтапно. В начале 2014 года ввели участок "Деловой центр" - "Парк Победы", а в конце 2016-го в тестовом режиме запустили станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена позволит:
- улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, живущих в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Московский и Внуковском, в том числе около 300 тысяч горожан смогут добираться до метро пешком;
- снизить нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии метро и транспортно-пересадочные узлы у станций "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" и других;
- снизить интенсивность движения по Боровскому и Киевскому шоссе, проспекту Вернадского, Мичуринскому и Ленинскому проспектам и участку МКАД между Мичуринским и Ленинским проспектами;
- улучшить экологическую ситуацию в западных районах города за счёт снижения интенсивности движения автотранспорта.