Учебно-тренировочный центр Внуково получил бессрочный сертификат
17.03.2017, 15:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учебно-тренировочный центр №21 аэропорта Внуково получил бессрочный сертификат от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), дающий право на проведение специального обучения авиационного персонала. Данный сертификат является подтверждением того, что аэропорт Внуково соответствует требованиям федеральных авиационных правил к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала.
В учебно-тренировочном центре Внуково авиационные специалисты могут пройти обучение по около 50 программам повышения квалификации. В том числе по программе подготовки членов летных и кабинных экипажей.
Также, УТЦ Внуково проводит тренажерную подготовку членов летных экипажей на комплексных тренажерах Ил-62М и Ту-154М.
С 20 марта 2017 г. начинаются занятия по курсу первоначальной подготовки бортпроводников на ВС Ту-154М. В свою очередь, в УТЦ Внуково можно пройти первоначальную подготовку бортпроводников ВС Ил-76 ТД.
Обращаем ваше внимание, что ряд программ подготовки построен по модульному принципу, где каждый модуль является законченным этапом обучения и может быть реализован отдельно от остальных модулей программы.
Также, все желающие могут совершить ознакомительный полет на комплексном тренажере самолета Ту-154М и посетить экскурсию по истории гражданской авиации.
В учебно-тренировочном центре Внуково авиационные специалисты могут пройти обучение по около 50 программам повышения квалификации. В том числе по программе подготовки членов летных и кабинных экипажей.
Также, УТЦ Внуково проводит тренажерную подготовку членов летных экипажей на комплексных тренажерах Ил-62М и Ту-154М.
С 20 марта 2017 г. начинаются занятия по курсу первоначальной подготовки бортпроводников на ВС Ту-154М. В свою очередь, в УТЦ Внуково можно пройти первоначальную подготовку бортпроводников ВС Ил-76 ТД.
Обращаем ваше внимание, что ряд программ подготовки построен по модульному принципу, где каждый модуль является законченным этапом обучения и может быть реализован отдельно от остальных модулей программы.
Также, все желающие могут совершить ознакомительный полет на комплексном тренажере самолета Ту-154М и посетить экскурсию по истории гражданской авиации.