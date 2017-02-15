В 2016 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Пермского региона СвЖД превысили 5 млрд рублей
15.02.2017, 13:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2016 году на развитие Свердловской железной дороги в Пермском регионе обслуживания направлено более 5 млрд рублей. Основная часть средств инвестирована в повышение пропускной способности магистрали для полного освоения всех предъявляемых к перевозке объемов грузов. Значительные ресурсы направлены на устранение инфраструктурных ограничений для пропуска существующего и перспективного грузопотоков предприятий Верхнекамья и Пермского железнодорожного узла.
Приоритет был отдан проектам, связанным с обновлением инфраструктуры. В течение года в Прикамье было отремонтировано свыше 113 км железнодорожного полотна. Только в модернизацию пути на участках главного хода Транссиба инвестировано 1,4 млрд рублей. На отремонтированных перегонах скорость движения пассажирских поездов увеличилась до 100 км в час, грузовых – до 80 км в час.
На увеличение парка тягового подвижного состава направлено 1,3 млрд рублей. В Пермский регион СвЖД поступило 32 единицы маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, (эксплуатируются при температуре от -40 до +50 градусов). Современное оборудование локомотива обеспечивает дополнительную экономию топлива, снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание машины, а также улучшение условий труда локомотивных бригад.
В обновление устройств хозяйства электроснабжения вложено свыше 640 млн рублей. Работы связаны, прежде всего, с реализацией проекта по внедрению технологии тяжеловесного движения на участке Шаля – Чепца. Для ликвидации барьерных мест в системе тягового электроснабжения на данном направлении ведётся строительство новых тяговых подстанций Субботники и Шумково, а также техническое перевооружение существующих тяговых подстанций Кез и Чепца.
В целях повышения качества транспортного обслуживания пассажиров ряд пригородных вокзалов оборудован средствами навигации и информирования, на 277 платформах появились малые архитектурные формы (диваны, лавочки, урны). Обновлено освещение, которое выполнено с применением светодиодных энергоэффективных технологий, обеспечивающих хорошую видимость в темное время суток. 159 станций и остановочных пунктов оснащены навесами, которые защищают пассажиров от дождя и снега в период ожидания поездов.
Приоритет был отдан проектам, связанным с обновлением инфраструктуры. В течение года в Прикамье было отремонтировано свыше 113 км железнодорожного полотна. Только в модернизацию пути на участках главного хода Транссиба инвестировано 1,4 млрд рублей. На отремонтированных перегонах скорость движения пассажирских поездов увеличилась до 100 км в час, грузовых – до 80 км в час.
На увеличение парка тягового подвижного состава направлено 1,3 млрд рублей. В Пермский регион СвЖД поступило 32 единицы маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, (эксплуатируются при температуре от -40 до +50 градусов). Современное оборудование локомотива обеспечивает дополнительную экономию топлива, снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание машины, а также улучшение условий труда локомотивных бригад.
В обновление устройств хозяйства электроснабжения вложено свыше 640 млн рублей. Работы связаны, прежде всего, с реализацией проекта по внедрению технологии тяжеловесного движения на участке Шаля – Чепца. Для ликвидации барьерных мест в системе тягового электроснабжения на данном направлении ведётся строительство новых тяговых подстанций Субботники и Шумково, а также техническое перевооружение существующих тяговых подстанций Кез и Чепца.
В целях повышения качества транспортного обслуживания пассажиров ряд пригородных вокзалов оборудован средствами навигации и информирования, на 277 платформах появились малые архитектурные формы (диваны, лавочки, урны). Обновлено освещение, которое выполнено с применением светодиодных энергоэффективных технологий, обеспечивающих хорошую видимость в темное время суток. 159 станций и остановочных пунктов оснащены навесами, которые защищают пассажиров от дождя и снега в период ожидания поездов.