В 2016 году на Дальневосточной жд на дополнительный компенсируемый соцпакет направлено 42,2 млн
28.12.2016, 12:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2954 работника предприятий ОАО "РЖД" на Дальневосточной железной дороге стали получателями компенсируемого социального пакета (КСП) в уходящем году.
Большую часть получателей КСП – 64% – составляют работники Северного широтного хода, среди которых, в основном, монтеры пути, дорожные мастера, бригадиры пути, операторы дефектоскопной тележки, электромонтеры, электрогазосварщики и плотники. Наиболее востребованными направлениями для компенсации являются: компенсация оплаты Интернета и сотовой связи, компенсация дополнительных (личных) взносов в НПФ "Благосостояние", компенсация оплаты детских садов, компенсация оплаты медицинских услуг.
Возможность использовать дополнительный компенсируемый социальный пакет по принципу выбора услуг у железнодорожников появилась в 2011 году. Основное его назначение – сокращение текучести кадров, повышение привлекательности рабочих мест и мотивация работников. В его основу положен принцип, предусматривающий установление лимита средств и перечня элементов, на которые эти средства могут быть потрачены.
Большую часть получателей КСП – 64% – составляют работники Северного широтного хода, среди которых, в основном, монтеры пути, дорожные мастера, бригадиры пути, операторы дефектоскопной тележки, электромонтеры, электрогазосварщики и плотники. Наиболее востребованными направлениями для компенсации являются: компенсация оплаты Интернета и сотовой связи, компенсация дополнительных (личных) взносов в НПФ "Благосостояние", компенсация оплаты детских садов, компенсация оплаты медицинских услуг.
Возможность использовать дополнительный компенсируемый социальный пакет по принципу выбора услуг у железнодорожников появилась в 2011 году. Основное его назначение – сокращение текучести кадров, повышение привлекательности рабочих мест и мотивация работников. В его основу положен принцип, предусматривающий установление лимита средств и перечня элементов, на которые эти средства могут быть потрачены.