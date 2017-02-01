В 2016 году новыми допуслугами СЖД воспользовались около 200 грузоотправителей
01.02.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году Северная железная дорога расширила перечень дополнительных услуг, предоставляемых наряду с базовой услугой перевозки. Для грузоотправителей магистрали железнодорожники начали разрабатывать схемы крепления и размещения грузов и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования.
СЖД разрабатывает эскизы размещения и крепления грузов, чертежи (с расчетами) на погрузку и крепление грузов, перевозимых по "Местным техническим условиям размещения и крепления грузов" (МТУ), и грузов, способ размещения и крепления грузов которых не предусмотрен техническими условиями (НТУ). Разрабатываются чертежи с расчётами на погрузку и крепление негабаритных и тяжеловесных грузов.
Услугой разработки и согласования эскизов, чертежей и схем для перевозки любых видов грузов железнодорожным транспортом воспользовались в течение 2016 года 182 грузоотправителя СЖД, для них разработано 834 схемы, что составляет более половины всего рынка такой услуги в регионах, обслуживаемых магистралью.
СЖД разрабатывает эскизы размещения и крепления грузов, чертежи (с расчетами) на погрузку и крепление грузов, перевозимых по "Местным техническим условиям размещения и крепления грузов" (МТУ), и грузов, способ размещения и крепления грузов которых не предусмотрен техническими условиями (НТУ). Разрабатываются чертежи с расчётами на погрузку и крепление негабаритных и тяжеловесных грузов.
Услугой разработки и согласования эскизов, чертежей и схем для перевозки любых видов грузов железнодорожным транспортом воспользовались в течение 2016 года 182 грузоотправителя СЖД, для них разработано 834 схемы, что составляет более половины всего рынка такой услуги в регионах, обслуживаемых магистралью.