В 2017 году на Октябрьскую железную дорогу поступит 95 локомотивов
08.02.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году объём инвестиций, направленный на обновление тягового подвижного состава на полигоне Октябрьской железной дороги, составит порядка 8,5 млрд рублей. Всего на предприятия Октябрьской дирекции тяги в текущем году предусмотрена поставка 95 локомотивов.
В частности, парк тягового подвижного состава пополнят электровозы 2ЭС5К "Ермак" (51 единица), тепловозы ТЭП70БС (3 единицы), магистральные грузовые электровозы постоянного тока 3ЭС4К "Дончак" (4 единицы), маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ (37 единиц).
Отметим, что тепловоз ТЭМ18ДМ пришёл на замену маневрового тепловоза ТЭМ2 – одного из самых распространенных на сети железных дорог России. В нём установлена более мощная дизель-генераторная установка, позволяющая снизить удельный расход топлива.
Электровозы 2ЭС5К являются самыми передовыми по техническому оснащению и системам безопасности на сети железных дорог. Одно из самых значимых преимуществ электровозов данной серии по сравнению с электровозами ВЛ80С – повышение мощности на 5-7%.
Кроме того, 2ЭС5К менее энергозатратны. Также у них увеличен пробег между ремонтами и техническим обслуживанием, что даст возможность снизить эксплуатационные расходы.
В данных электровозах значительно улучшены условия работы локомотивных бригад. В частности, электровоз оборудован кондиционером, холодильником и биотуалетом.
В свою очередь, электровоз 3ЭС4К "Дончак" отличается от двухсекционной модели предыдущего поколения наличием бустерной (промежуточной) секции, увеличивающей его мощность в 1,5 раза, что обеспечивает вождение грузовых составов массой 6 тыс. тонн. Переход к эксплуатации таких локомотивов позволит увеличить массу поездов, скорость доставки грузов, уменьшить время оборота вагонов и расходы на содержание подвижного состава.
В частности, парк тягового подвижного состава пополнят электровозы 2ЭС5К "Ермак" (51 единица), тепловозы ТЭП70БС (3 единицы), магистральные грузовые электровозы постоянного тока 3ЭС4К "Дончак" (4 единицы), маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ (37 единиц).
Отметим, что тепловоз ТЭМ18ДМ пришёл на замену маневрового тепловоза ТЭМ2 – одного из самых распространенных на сети железных дорог России. В нём установлена более мощная дизель-генераторная установка, позволяющая снизить удельный расход топлива.
Электровозы 2ЭС5К являются самыми передовыми по техническому оснащению и системам безопасности на сети железных дорог. Одно из самых значимых преимуществ электровозов данной серии по сравнению с электровозами ВЛ80С – повышение мощности на 5-7%.
Кроме того, 2ЭС5К менее энергозатратны. Также у них увеличен пробег между ремонтами и техническим обслуживанием, что даст возможность снизить эксплуатационные расходы.
В данных электровозах значительно улучшены условия работы локомотивных бригад. В частности, электровоз оборудован кондиционером, холодильником и биотуалетом.
В свою очередь, электровоз 3ЭС4К "Дончак" отличается от двухсекционной модели предыдущего поколения наличием бустерной (промежуточной) секции, увеличивающей его мощность в 1,5 раза, что обеспечивает вождение грузовых составов массой 6 тыс. тонн. Переход к эксплуатации таких локомотивов позволит увеличить массу поездов, скорость доставки грузов, уменьшить время оборота вагонов и расходы на содержание подвижного состава.