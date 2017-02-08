ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Официальный портал мэра и правительства Москвы сообщил о том, что 14 февраля в День всех влюбленных в столичном метрополитене будут звучать песни о любви.

«Музыка будет звучать с 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций метрополитена. За пять дней музыкальных трансляций пассажиры услышат порядка 20 песен авторства Игоря Шаферана», - сообщили в радиопрограмме Московского метрополитена «Риома».

Поздравительная программа метрополитена к 14 февраля не ограничится только песнями. По радио метро в этот день москвичи и гости столицы послушают стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой. Напомним, что в прошлом году в московском метрополитене уже звучали поздравительные стихи 14 февраля.