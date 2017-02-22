В Индии открылось представительство холдинга РЖД
22.02.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") получило официальное разрешение на работу в Индии и с сегодняшнего дня открыло представительство в Нью-Дели. В данный момент холдинг РЖД прорабатывает возможность участия в ряде проектов в этой стране.
В октябре 2016 года между ОАО "РЖД" и Министерством железных дорог Индии был подписан протокол о сотрудничестве по программе "Скоростные железные дороги", в котором стороны подтвердили намерение совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Нагпур – Секундерабад (575 км) для увеличения скоростей движения пассажирских поездов до 200 км/ч.
В октябре 2016 года между ОАО "РЖД" и Министерством железных дорог Индии был подписан протокол о сотрудничестве по программе "Скоростные железные дороги", в котором стороны подтвердили намерение совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Нагпур – Секундерабад (575 км) для увеличения скоростей движения пассажирских поездов до 200 км/ч.