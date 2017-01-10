В Кировской области с 1 февраля повысят стоимость проезда в общественном транспорте
10.01.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 февраля в Кировской области изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение принято правлением региональной службы по тарифам Кировской области 30 декабря 2016 года.
На экспертном совете РСТ при участии представителей администрации г. Кирова и областного министерства транспорта были рассмотрены предложения перевозчиков. Как сообщили в РСТ, транспортные организации просили повысить тарифы с 20 до 35 рублей на проезд автомобильным и электрифицированным транспортом в городском сообщении и с 2,97 до 4,99 рубля за пассажиро-километр на проезд автомобильным транспортом в пригородном сообщении.
– С учётом мнения экспертного сообщества величина рентабельности перевозчиков снижена и установлена на минимально допустимом уровне. Тарифы, определённые региональной службой по тарифам на основании методических рекомендаций Минтранса России, являются экономически обоснованными, учитывают только нормативные технические параметры деятельности транспортных организаций и рассчитанные необходимые плановые расходы для обеспечения пассажиров транспортными услугами, – подчеркнули в РСТ.
Новые тарифы вводятся в действие с 1 февраля 2017 года в следующих размерах:
– в троллейбусах и городских автобусах Кировской области – 22 рубля за одну поездку;
– в автомобильном транспорте пригородного сообщения – 3 рубля 51 коп. за пассажиро-километр.
На экспертном совете РСТ при участии представителей администрации г. Кирова и областного министерства транспорта были рассмотрены предложения перевозчиков. Как сообщили в РСТ, транспортные организации просили повысить тарифы с 20 до 35 рублей на проезд автомобильным и электрифицированным транспортом в городском сообщении и с 2,97 до 4,99 рубля за пассажиро-километр на проезд автомобильным транспортом в пригородном сообщении.
– С учётом мнения экспертного сообщества величина рентабельности перевозчиков снижена и установлена на минимально допустимом уровне. Тарифы, определённые региональной службой по тарифам на основании методических рекомендаций Минтранса России, являются экономически обоснованными, учитывают только нормативные технические параметры деятельности транспортных организаций и рассчитанные необходимые плановые расходы для обеспечения пассажиров транспортными услугами, – подчеркнули в РСТ.
Новые тарифы вводятся в действие с 1 февраля 2017 года в следующих размерах:
– в троллейбусах и городских автобусах Кировской области – 22 рубля за одну поездку;
– в автомобильном транспорте пригородного сообщения – 3 рубля 51 коп. за пассажиро-километр.