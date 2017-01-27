ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Красноярске состоялось выездное совещание Росавиации по готовности авиакомпаний осуществлять пассажирские перевозки на период реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» с 1 июня по 16 сентября 2017 года.



В работе совещания приняли участие представители Федерального агентства воздушного транспорта, глава города Норильска Олег Курилов, министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, генеральные директора авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и аэропортов «Норильск» и Черемшанка», представители ПАО ГМК «Норильский никель».



В 2017 году подрядная организация проекта - ООО «Трансстроймеханизация» - проведет второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта с временным сокращением её длины до 1510 метров. На это время будут введены ограничения по эксплуатации полосы, однако воздушное сообщение с Норильском прерываться не будет. Генеральный директор аэропорта «Норильск» подтвердил готовность воздушной гавани к обслуживанию и обеспечению рейсов на период реконструкции полосы.



Перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города планируется осуществлять через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний «НордСтар», «КрасАвиа», «Турухан» и «ЮТэйр» на самолетах типа ATR-42/72 и Ан-24/26, способных по своим тактико-техническим характеристикам выполнять взлеты и посадки на укороченную полосу без уменьшения взлетной массы.



В интересах жителей г. Норильска приняты решения на период реконструкции полосы установить единую стоимость билетов для всех авиакомпаний в зависимости от направления и обеспечить приоритетное обслуживание рейсов, прибывающих из Норильска в аэропорты Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута.