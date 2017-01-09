В Минске детской железной дорогой в период праздников перевезено 7 тыс. пассажиров
09.01.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Детской железной дорогой имени К.С.Заслонова Минского отделения БЖД поездом «Новогодний экспресс» было перевезено 6 тысяч 850 пассажиров.
В нынешнем праздничном сезоне Детской железной дорогой совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор было организовано театрализованное представление «В гости к Деду Морозу».
В нынешнем праздничном сезоне Детской железной дорогой совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор было организовано театрализованное представление «В гости к Деду Морозу».