В Москве автобусы № 64 и 132 изменят маршруты в январе
09.01.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Маршруты автобусов № 64 и 132 изменятся в связи с подготовкой к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Автобусы, идущие от «Стадиона “Лужники”», проследуют по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля.
Изменения будут действовать только 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 января с 06:15 до окончания мероприятий. Остановки «Дом культуры “Каучук”» и «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.
Обо всех изменениях в работе наземного городского транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.
Изменения будут действовать только 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 января с 06:15 до окончания мероприятий. Остановки «Дом культуры “Каучук”» и «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.
Обо всех изменениях в работе наземного городского транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.