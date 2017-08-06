ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мосгортранс предупреждает пассажиров об изменениях в работе некоторых автобусных маршрутов.



Автобус № 843 начал работать ежедневно. С 6 августа он курсирует без выходных между остановками «Северный — 1-й микрорайон» и «Поселок Северный». По воскресеньям автобус будет работать по графику субботы.



Также 6 августа на один день изменятся маршруты автобусов № 175 и 818. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА. С 15:00 до окончания игры автобус № 175 будет ехать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади, а автобус № 818 будет работать на двух участках: от метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (улицы Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.



Нововведения ждут и пассажиров автобуса № 304. С 7 августа на этом маршруте по рабочим дням появятся короткие рейсы до Первомайского. Автобус № 304к будет ехать по той же трассе и с теми же остановками, что и по основному длинному маршруту № 304 до Троицка.



Первый автобус № 304к от остановки «Первомайское» будет отправляться в 05:05, последний — от станции метро «Саларьево» в 00:40. При этом по рабочим дням на основном маршруте № 304 будет отменен заезд в Первомайское, а по выходным маршрут продолжит работать, как раньше.



Кроме того, с 7 августа по будням автобусы № 510 и Д будут начинать работу раньше. Первый рейс маршрута № 510 отправится от станции метро «Домодедовская» в 07:30 вместо 08:30. А первый автобус Д от ворот Домодедовского кладбища будет отходить в 08:03 вместо 09:03.