ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На улицах Москвы начались испытания электробуса ГАЗ производства Ликинского автобусного завода "Группы ГАЗ". Машина передана "Мосгортрансу" на выставке "ЭкспоСитиТранс" в конце 2016 года в Москве.

Как сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ", тестовая эксплуатация модели продлится шесть месяцев. За это время электробус пройдёт обкатку на линии, по результатам которой специалисты "Группы ГАЗ" и ГУП "Мосгортранс" смогут оценить его работу в различных погодных условиях. Электробус будет курсировать по маршруту "Фили – станция метро Китай-город".

Электробус разработан на низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Это позволяет достичь максимальной экономической эффективности для перевозчика в части затрат на эксплуатацию и обслуживание техники. Кузов машины – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки, имеющий улучшенные характеристики по антикоррозийной стойкости благодаря технологии катафорезного грунтования. Модель рассчитана на перевозку до 90 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления трёх кресел для пассажиров с ограниченными возможностями.

Машина соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу.