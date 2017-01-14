В Москве несколько вестибюлей метро не работают из-за ремонта
14.01.2017, 10:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В выходные, 14 и 15 января, на ремонт закрыли вестибюли трёх станций метрополитена. Для входа и выхода пассажиры могут пользоваться соседними вестибюлями.
С 22:00 пятницы, 13 января, до открытия метро в понедельник, 16 января, закрыт южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра). Спуститься в подземку и выйти в город можно через северный вестибюль.
Южный вестибюль станции «Бабушкинская» (со стороны последнего вагона из центра) не работает с 02:00 субботы, 14 января, до открытия метро в понедельник, 16 января. Войти и выйти можно через северный вестибюль.
С 22:00 пятницы, 13 января, до открытия метро в понедельник, 16 января, закрыт южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра). Спуститься в подземку и выйти в город можно через северный вестибюль.
Южный вестибюль станции «Бабушкинская» (со стороны последнего вагона из центра) не работает с 02:00 субботы, 14 января, до открытия метро в понедельник, 16 января. Войти и выйти можно через северный вестибюль.