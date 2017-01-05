В Москве построят ещё две конечные станции железной дороги
05.01.2017, 22:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Две дополнительные конечные станции планируют построить на Горьковском и Киевском направлениях Московской железной дороги, сообщил заместитель Мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Дополнительная зонная станция Карачарово появится на Горьковском направлении и Аминьевская на Киевском. Это будут конечные станции для некоторых поездов. Таким образом, существенно разгрузятся крупные железнодорожные вокзалы, расположенные в центральной части города", - сказал он.
Глава Стройкомплекса отметил, что всего согласовано строительство шести новых станций на радиальных направлениях железной дороги в Москве.
"Помимо двух зонных станций, планируется построить два дополнительных остановочных пункта Минская и Санино на Киевском направлении. Также планируется размещение дополнительных железнодорожных платформ Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге и Остафьево на перегоне Щербинка - Силикатная на Курском направлении", - добавил Марат Хуснуллин.
Дополнительные платформы позволят создать для пассажиров новые удобные маршруты и разгрузить существующую сеть общественного транспорта.
"Дополнительная зонная станция Карачарово появится на Горьковском направлении и Аминьевская на Киевском. Это будут конечные станции для некоторых поездов. Таким образом, существенно разгрузятся крупные железнодорожные вокзалы, расположенные в центральной части города", - сказал он.
Глава Стройкомплекса отметил, что всего согласовано строительство шести новых станций на радиальных направлениях железной дороги в Москве.
"Помимо двух зонных станций, планируется построить два дополнительных остановочных пункта Минская и Санино на Киевском направлении. Также планируется размещение дополнительных железнодорожных платформ Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге и Остафьево на перегоне Щербинка - Силикатная на Курском направлении", - добавил Марат Хуснуллин.
Дополнительные платформы позволят создать для пассажиров новые удобные маршруты и разгрузить существующую сеть общественного транспорта.