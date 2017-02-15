В Москве появится единая зона доступа к Wi-Fi
15.02.2017, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская и Кольцевая линии столичного метрополитена перешли на единую сеть Wi-Fi.
Сейчас в различных видах общественного транспорта действует своя сеть, однако совсем скоро произойдёт переход на единый ресурс MT_FREE. Переход на такой стандарт и отключение всех действующих сейчас сетей в транспорте - MosMetro_Free, Mosgortrans_Free, Aeroexpress_Free - происходит поэтапно. На данный момент такой сети присоединились еще три ветки московской подземки — Серпуховско-Тимирязевская, Кольцевая и Замоскворецкая.
В вагонах поездов метро и МЦК появились почти девять тысяч информационных листовок, оповещающих москвичей и туристов о новом названии сети - MT_FREE, в которую входит бесплатный интернет не только в метрополитене, но и в ТАТ, на МЦК, в поездах и терминалах «Аэроэкспресса». В дальнейшем к единой сети будут подключены и пригородные электрички, что позволит создать крупнейшую в Европе зону единого доступа к Wi-Fi.
Благодаря переходу на единую сеть Wi-Fi пассажиры московского общественного транспорта должны будут зарегистрироваться в сети только один раз, после чего для пользования Интернет-ресурсами идентификация через SMS не потребуется - при пересадке с одного вида транспорта на другой не придётся проходить повторную процедуру авторизации.
Сейчас в различных видах общественного транспорта действует своя сеть, однако совсем скоро произойдёт переход на единый ресурс MT_FREE. Переход на такой стандарт и отключение всех действующих сейчас сетей в транспорте - MosMetro_Free, Mosgortrans_Free, Aeroexpress_Free - происходит поэтапно. На данный момент такой сети присоединились еще три ветки московской подземки — Серпуховско-Тимирязевская, Кольцевая и Замоскворецкая.
В вагонах поездов метро и МЦК появились почти девять тысяч информационных листовок, оповещающих москвичей и туристов о новом названии сети - MT_FREE, в которую входит бесплатный интернет не только в метрополитене, но и в ТАТ, на МЦК, в поездах и терминалах «Аэроэкспресса». В дальнейшем к единой сети будут подключены и пригородные электрички, что позволит создать крупнейшую в Европе зону единого доступа к Wi-Fi.
Благодаря переходу на единую сеть Wi-Fi пассажиры московского общественного транспорта должны будут зарегистрироваться в сети только один раз, после чего для пользования Интернет-ресурсами идентификация через SMS не потребуется - при пересадке с одного вида транспорта на другой не придётся проходить повторную процедуру авторизации.