ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 2 января трамваи в Москве будут ходить по новому расписанию.

Трамваи маршрута № 15 по всем дням недели будут отправляться:

— от Таллинской улицы — с 04:54 до 23:54;

— от станции метро «Сокол» — с 05:56 до 01:17.

Трамваи № 23 ежедневно будут ходить:

— от остановки «Михалково» — с 05:30 до 21:25;

— от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 21:20.

Пассажиры трамвая № 28 смогут уезжать от остановки на проспекте Маршала Жукова с 05:30 до 22:59, а от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 22:55.