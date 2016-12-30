В Москве со 2 января изменится режим работы трамваев
30.12.2016, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 2 января трамваи в Москве будут ходить по новому расписанию.
Трамваи маршрута № 15 по всем дням недели будут отправляться:
— от Таллинской улицы — с 04:54 до 23:54;
— от станции метро «Сокол» — с 05:56 до 01:17.
Трамваи № 23 ежедневно будут ходить:
— от остановки «Михалково» — с 05:30 до 21:25;
— от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 21:20.
Пассажиры трамвая № 28 смогут уезжать от остановки на проспекте Маршала Жукова с 05:30 до 22:59, а от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 22:55.
Трамваи маршрута № 15 по всем дням недели будут отправляться:
— от Таллинской улицы — с 04:54 до 23:54;
— от станции метро «Сокол» — с 05:56 до 01:17.
Трамваи № 23 ежедневно будут ходить:
— от остановки «Михалково» — с 05:30 до 21:25;
— от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 21:20.
Пассажиры трамвая № 28 смогут уезжать от остановки на проспекте Маршала Жукова с 05:30 до 22:59, а от станции метро «Сокол» — с 05:26 до 22:55.