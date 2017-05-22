ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На портале «Автокод» запустили сервис по оформлению е-ОСАГО. Автовладельцы в режиме онлайн могут сравнить условия страховых партнёров проекта и самостоятельно оформить электронный полис. Визит в страховую компанию или курьерская доставка не понадобится.

С 1 января 2017 года все страховщики в России обязаны предлагать водителям оформление полиса ОСАГО онлайн. С 2015 года эта опция была разрешена в качестве добровольного эксперимента. Электронный полис нужно распечатать и возить с собой, сотрудники ГИБДД на дороге могут проверить его подлинность с помощью специальной информационной системы (ИМТС МВД России).

Чтобы рассчитать стоимость полиса ОСАГО на портале «Автокод», нужно заполнить форму, указав марку и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж. После этого можно выбрать подходящий вариант, после чего сразу перейти к оформлению и оплате полиса нового образца.

«При этом скидка за безубыточное вождение учтётся при расчёте стоимости полиса автоматически. Эта информация поступает из базы данных Российского союза автостраховщиков, — пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы. — После выбора полиса пользователь вносит свои данные и переходит на сайт страховой компании, где происходит окончательное формирование полиса е-ОСАГО».

После онлайн-оплаты полис сразу будет направлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется распечатать полученный документ.

«Электронный полис исключает вероятность подделки. Также оформление полиса е-ОСАГО защитит от навязывания дополнительных услуг, комиссий и платежей», — отметили в ИТ-ведомстве.

Услуга на портале «Автокод» доступна для владельцев легковых автомобилей, которые используют машину исключительно в личных целях. На портале пока представлены предложения от двух страховых компаний, но со временем их станет больше. При этом оформить е-ОСАГО смогут не только москвичи и жители Подмосковья, но и граждане России, чьи машины зарегистрированы в других регионах. Сейчас на портале можно выбрать электронный полис для 11 регионов России.

«Список страховых компаний и регионов оформления полисов планируется расширять», — подчеркнули в Департаменте.