ОРЕАНДА-НОВОСТИ Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) привезёт в Москву четыре тоннелепроходческих комплекса и инженеров для строительства метро, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Мы не ожидаем большого наплыва рабочих из Китая. В Москву приедет максимум 500 китайских инженеров», - сказал М. Хуснуллин.



Он отметил, что корпорация доставит в российскую столицу четыре тоннелепроходческих щита диаметром 6 метров каждый.



«Это тоннелепроходческие комплексы, собранные в Китае по немецкой технологии. После завершения строительных работ китайская корпорация всё своё оборудование увезёт обратно», - пояснил глава Стройкомплекса.



М. Хуснуллин напомнил, что CRCC получила подряд на строительство юго-западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) - Второго кольца метро. До конца 2019 года компания построит станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и 4,6 км тоннелей между ними. Стоимость контракта - около 23 млрд рублей.



«Сейчас мы ведём переговоры по дальнейшему сотрудничеству с китайскими метростроителями. Посмотрим, как они будут работать на этом участке и, возможно, привлечем их на другие объекты», - добавил заммэра.