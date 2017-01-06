В Мурманской области перекрыто движение на федеральной автодороге Р-21
06.01.2017, 20:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 января в период с 17-30 до 21-00 ввиду сложных погодных условий (нулевая видимость, метель, сильный ветер) закрыт проезд с 1470 по 1510 км автодороги "Кола" в Печенгском районе.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости. Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.
Также на скользкой дороге нужно быть аккуратнее при совершении манёвров, не выполнять резких перестроений и торможений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, строго выполнять указания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД.
Водителям следует парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах, не мешая работе снегоуборочной техники.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости. Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.
Также на скользкой дороге нужно быть аккуратнее при совершении манёвров, не выполнять резких перестроений и торможений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, строго выполнять указания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД.
Водителям следует парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах, не мешая работе снегоуборочной техники.