В Нижнекамске отмечают "трамвайный" юбилей
15.02.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 февраля из депо нижнекамского «Горэлектроранспорта» вышел красно-жёлтый трамвай Рижского вагоностроительного завода – точно как 50 лет назад. К полувековому юбилею пуска первого трамвая в столице нефтехимии и нефтепереработки удалось «достать» два ретро-вагона. Один превратили в памятник, и он уже красуется на пьедестале, а второй трамвай сегодня пустили на линию.
Для молодых вагоновожатых, отучившихся год в Казани и приехавших обновлять трамвайные пути в Нижнекамск, это были суровые времена. Наверное, поэтому, их дружба крепка до сих пор. Как вспоминает София Маслова, с 1967 до 1993 года работавшая на нижнекамских трамвайных линиях, первое время было тяжелым: снегоочистителей нормальных не было, трамваи застревали, приходилось откапывать – даже с химкомбината выходили рабочие с лопатами.
По словам заместителя главы Нижнекамского муниципального района Эльвиры Долотказиной, трамвай для Нижнекамска стал самым любимым транспортом – потому что надёжный, ходит вовремя, минута в минуту, ничто его не останавливает. Потому что здесь очень сильный, надёжный, высококвалифицированный трудовой коллектив, который не позволяет давать сбой движению этого транспорта. Она выразила надежду, что трамвайные пути в Нижнекамске будут расширяться, город этого очень ждёт.
Генеральный директор МУП «ГЭТ» Рафаил Хабибуллин рассказал, что в 1982 году эти первые нижнекамские трамваи частично списали, частично передали в другие города. И с тех пор, как в 2002 его назначили руководителем предприятия, он стал мечтать вернуть их в Нижнекамск, вести переговоры с Казанью, с другими городами, в которых сохранились эти трамваи. И вот такой подарок Нижнекамску сделан.
Сегодня ретро-трамвай уже успел прокатить ветеранов по кругу почёта в депо. Прежде, чем выпустить вагон на городские линии, предстоит изыскать средства и провести большую эксплуатационную экспертизу – правила перевозок сейчас строгие. А после этого уютный трамвайчик из прошлого станет экскурсионным – будет катать по Нижнекамску туристов и детей.
Для молодых вагоновожатых, отучившихся год в Казани и приехавших обновлять трамвайные пути в Нижнекамск, это были суровые времена. Наверное, поэтому, их дружба крепка до сих пор. Как вспоминает София Маслова, с 1967 до 1993 года работавшая на нижнекамских трамвайных линиях, первое время было тяжелым: снегоочистителей нормальных не было, трамваи застревали, приходилось откапывать – даже с химкомбината выходили рабочие с лопатами.
По словам заместителя главы Нижнекамского муниципального района Эльвиры Долотказиной, трамвай для Нижнекамска стал самым любимым транспортом – потому что надёжный, ходит вовремя, минута в минуту, ничто его не останавливает. Потому что здесь очень сильный, надёжный, высококвалифицированный трудовой коллектив, который не позволяет давать сбой движению этого транспорта. Она выразила надежду, что трамвайные пути в Нижнекамске будут расширяться, город этого очень ждёт.
Генеральный директор МУП «ГЭТ» Рафаил Хабибуллин рассказал, что в 1982 году эти первые нижнекамские трамваи частично списали, частично передали в другие города. И с тех пор, как в 2002 его назначили руководителем предприятия, он стал мечтать вернуть их в Нижнекамск, вести переговоры с Казанью, с другими городами, в которых сохранились эти трамваи. И вот такой подарок Нижнекамску сделан.
Сегодня ретро-трамвай уже успел прокатить ветеранов по кругу почёта в депо. Прежде, чем выпустить вагон на городские линии, предстоит изыскать средства и провести большую эксплуатационную экспертизу – правила перевозок сейчас строгие. А после этого уютный трамвайчик из прошлого станет экскурсионным – будет катать по Нижнекамску туристов и детей.