В Приморье откроется два новых аэровокзала
02.08.2017, 13:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Заключены контракты на строительство двух аэровокзалов и посадочной площадки в Приморье. Уже осенью жители и гости края смогут воспользоваться новым авиарейсом Владивосток–Дальнереченск–Восток, доложили на совещании Губернатору Владимиру Миклушевскому. Важность развития малой авиации в регионах России отметил и Президент Владимир Путин в своих последних поручениях.
Ровно 85 лет назад в Приморском крае зародилась малая авиация – летом 1932 года на аэродром, расположенный на Второй Речке приземлился самолет, доставивший трех пассажиров из Хабаровска. Эту памятную дату Приморье отметит ещё одним знаковым событием – в самое ближайшее время начнется строительство новой посадочной площадки на севере края.
Сегодня развитию малой авиации в крае уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолёта, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолёты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.
Работа по расширению географии полётов малой авиации и аэродромной сети продолжается, в том числе благодаря совершенствованию аэродромной инфраструктуры: приводятся в порядок взлётно-посадочные полосы, места стоянок воздушных судов, пассажирские модули. Так, за последнее время был капитально отремонтирован аэропорт в Кавалерово, построены новые посадочные площадки в Дальнегорске и Преображении.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, накануне были заключены договоры на реконструкцию взлётно-посадочной полосы в посёлке Восток Красноармейского района и строительство двух служебно-пассажирских зданий в посёлке Восток и поселке Светлая Тернейского района.
«Данная работа будет проведена в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. Сдать объекты планируется уже в октябре. В следующем году по поручению главы края начнем строительство посадочных площадок в селах Лазо и Серафимовка и нового аэровокзала в Тернее», – отметили в департаменте.
По словам директора КГУАП «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, в поселке Восток будет восстановлена посадочная площадка, существовавшая еще в советские годы.
«Взлетно-посадочная полоса будет реконструирована в полном соответствии с требованиями к эксплуатации краевых самолетов DHC-6 Twin Otter 400», – уточнил Виталий Юшин.
Сразу в двух поселках края в этом году начнется строительство новых зданий аэровокзалов.
«В поселках Светлая и Восток мы построим служебно-пассажирские здания по типу того, что поставили в прошлом году в Преображении. Новым проектом предусмотрена пристройка со вторым этажом для диспетчера-информатора, а также увеличение площади стерильной зоны для досмотренных пассажиров. По нашей задумке, аэропорт в Светлой должен стать транзитным пунктом между Тернеем и самыми северными территориями края: Самаргой, Единкой, Агзу и другими», – подчеркнул руководитель краевого авиапредприятия.
В этом же году «Пластун-Авиа» завершит проектирование четырех пунктов приема-выдачи авиаГСМ: в Дальнегорске, поселках Восток, Пластун, Светлая, строительство начнется в следующем.
«За счет собственных средств в этом году планируем отремонтировать пункт приема-выдачи ГСМ в Кавалерово и построить ангар для вертолета санитарной авиации, который там базируется», – добавил Виталий Юшин.
Напомним, в настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
Внутрикраевые маршруты очень популярны у населения, поэтому делается все возможное для того, чтобы люди могли приобретать билеты по социальным тарифам.
«Мы компенсируем перевозчикам 100% затрат в разнице между социальными и экономически обоснованными тарифами. Так, цены на билеты сегодня составляют от 675 до 2 180 рублей, что соизмеримо с тарифами на междугородних автобусах», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья акцентировал, малая авиация – это, прежде всего, необходимость.
«Это возможность для жителей из маленьких таежных сел добраться до районного центра, крупных городов и соседних регионов. Кроме того, она важна и для развития туризма и предпринимательства, поэтому мы будем продолжать делать все возможное для дальнейшего ее совершенствования», – заявил глава края.
Отметим, 26 июля Президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ целый ряд поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.
Ровно 85 лет назад в Приморском крае зародилась малая авиация – летом 1932 года на аэродром, расположенный на Второй Речке приземлился самолет, доставивший трех пассажиров из Хабаровска. Эту памятную дату Приморье отметит ещё одним знаковым событием – в самое ближайшее время начнется строительство новой посадочной площадки на севере края.
Сегодня развитию малой авиации в крае уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
«В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолёта, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолёты перевезли около 2,7 тысяч пассажиров, то в 2016 году – уже больше 30», – подчеркнул глава региона.
Работа по расширению географии полётов малой авиации и аэродромной сети продолжается, в том числе благодаря совершенствованию аэродромной инфраструктуры: приводятся в порядок взлётно-посадочные полосы, места стоянок воздушных судов, пассажирские модули. Так, за последнее время был капитально отремонтирован аэропорт в Кавалерово, построены новые посадочные площадки в Дальнегорске и Преображении.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, накануне были заключены договоры на реконструкцию взлётно-посадочной полосы в посёлке Восток Красноармейского района и строительство двух служебно-пассажирских зданий в посёлке Восток и поселке Светлая Тернейского района.
«Данная работа будет проведена в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. Сдать объекты планируется уже в октябре. В следующем году по поручению главы края начнем строительство посадочных площадок в селах Лазо и Серафимовка и нового аэровокзала в Тернее», – отметили в департаменте.
По словам директора КГУАП «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, в поселке Восток будет восстановлена посадочная площадка, существовавшая еще в советские годы.
«Взлетно-посадочная полоса будет реконструирована в полном соответствии с требованиями к эксплуатации краевых самолетов DHC-6 Twin Otter 400», – уточнил Виталий Юшин.
Сразу в двух поселках края в этом году начнется строительство новых зданий аэровокзалов.
«В поселках Светлая и Восток мы построим служебно-пассажирские здания по типу того, что поставили в прошлом году в Преображении. Новым проектом предусмотрена пристройка со вторым этажом для диспетчера-информатора, а также увеличение площади стерильной зоны для досмотренных пассажиров. По нашей задумке, аэропорт в Светлой должен стать транзитным пунктом между Тернеем и самыми северными территориями края: Самаргой, Единкой, Агзу и другими», – подчеркнул руководитель краевого авиапредприятия.
В этом же году «Пластун-Авиа» завершит проектирование четырех пунктов приема-выдачи авиаГСМ: в Дальнегорске, поселках Восток, Пластун, Светлая, строительство начнется в следующем.
«За счет собственных средств в этом году планируем отремонтировать пункт приема-выдачи ГСМ в Кавалерово и построить ангар для вертолета санитарной авиации, который там базируется», – добавил Виталий Юшин.
Напомним, в настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Так, на самолетах DHC-6 можно отправиться из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также из Кавалерово в Хабаровск. Самолетом АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга и обратно. Вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу и Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и обратно.
Внутрикраевые маршруты очень популярны у населения, поэтому делается все возможное для того, чтобы люди могли приобретать билеты по социальным тарифам.
«Мы компенсируем перевозчикам 100% затрат в разнице между социальными и экономически обоснованными тарифами. Так, цены на билеты сегодня составляют от 675 до 2 180 рублей, что соизмеримо с тарифами на междугородних автобусах», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья акцентировал, малая авиация – это, прежде всего, необходимость.
«Это возможность для жителей из маленьких таежных сел добраться до районного центра, крупных городов и соседних регионов. Кроме того, она важна и для развития туризма и предпринимательства, поэтому мы будем продолжать делать все возможное для дальнейшего ее совершенствования», – заявил глава края.
Отметим, 26 июля Президент РФ Владимир Путин дал Правительству РФ целый ряд поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.
Источник: http://primorsky.ru