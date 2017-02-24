В Приморье выбирают имя для третьего самолёта малой авиации
24.02.2017, 09:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморском крае продолжается сбор вариантов имени для третьего самолёта, приобретённого для внутрикраевых авиаперевозок. Губернатор Владимир Миклушевский предложил жителям края принять участие в этой традиционной для малой авиации процедуре.
Приморцы могут направить свой вариант имени для воздушного судна в дополнение к тем, что уже представили учёные Приморья.
Напомним, что Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края предложило дать самолёту имя одного из восьми известных путешественников, исследователей Приморья и Дальнего Востока: Семёна Дежнёва, Анны Щетининой, Фёдора Буссе, Михаила Венюкова, Михаила Жданко, Алексея Окладникова, Ивана Надарова, Алексея Будищева или Фридольфа Гека.
На сегодняшний день помимо уже заявленных имён жители Приморья прислали письма с именами Александра Фадеева, писателя, посвятившего ряд своих произведений Уссурийскому краю, а также Петра Казакевича, русского адмирала, исследователя Дальнего Востока.
Напомним, что имена первым двум самолётам DHC-6, приобретённым для малой авиации в Приморье, также выбирали жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолёта на русском и английском языках.
Сбор вариантов продолжается до 2 марта включительно. Далее на официальном сайте Администрации Приморья будет объявлено публичное голосование.
Приморцы могут направить свой вариант имени для воздушного судна в дополнение к тем, что уже представили учёные Приморья.
Напомним, что Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края предложило дать самолёту имя одного из восьми известных путешественников, исследователей Приморья и Дальнего Востока: Семёна Дежнёва, Анны Щетининой, Фёдора Буссе, Михаила Венюкова, Михаила Жданко, Алексея Окладникова, Ивана Надарова, Алексея Будищева или Фридольфа Гека.
На сегодняшний день помимо уже заявленных имён жители Приморья прислали письма с именами Александра Фадеева, писателя, посвятившего ряд своих произведений Уссурийскому краю, а также Петра Казакевича, русского адмирала, исследователя Дальнего Востока.
Напомним, что имена первым двум самолётам DHC-6, приобретённым для малой авиации в Приморье, также выбирали жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Название нанесены на борт каждого самолёта на русском и английском языках.
Сбор вариантов продолжается до 2 марта включительно. Далее на официальном сайте Администрации Приморья будет объявлено публичное голосование.