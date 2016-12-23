В Пулково снижена стоимость крытой парковки
23.12.2016, 16:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новые условия использования парковки в аэропорту Пулково вступают в силу с 26 декабря 2016 г. Основные изменения коснутся крытого паркинга P1. В указанной зоне будут действовать суточные и недельные тарифы, ставки по ним снизятся на треть.
Минимальным тарифом парковки P1 с указанной даты будет тариф "Сутки", он составит 600 руб. (ранее составлял 950 руб.). Тарификация будет производиться с момента въезда. Ставка по тарифу "Неделя" в зоне крытого паркинга снизится с 4300 до 3000 руб., по тарифу "Дополнительные сутки" — с 900 до 500 руб.
Также изменится тариф "Дополнительные сутки" на открытой парковке P4 — ставка по нему составит 350 руб.
В остальных парковочных зонах продолжат действовать утверждённые ранее тарифы. Сохранится бесплатное время: 15 минут при подъезде непосредственно к терминалу для высадки или встречи пассажиров, а также первые 20 минут стоянки в зонах P2 и P3. Во всех зонах, кроме P1, действуют почасовые тарифы.
Право бесплатного пользования парковочными местами предоставляется инвалидам I или II группы и управляющими специальными транспортными средствами инвалидов при предъявлении соответствующего удостоверения.
Минимальным тарифом парковки P1 с указанной даты будет тариф "Сутки", он составит 600 руб. (ранее составлял 950 руб.). Тарификация будет производиться с момента въезда. Ставка по тарифу "Неделя" в зоне крытого паркинга снизится с 4300 до 3000 руб., по тарифу "Дополнительные сутки" — с 900 до 500 руб.
Также изменится тариф "Дополнительные сутки" на открытой парковке P4 — ставка по нему составит 350 руб.
В остальных парковочных зонах продолжат действовать утверждённые ранее тарифы. Сохранится бесплатное время: 15 минут при подъезде непосредственно к терминалу для высадки или встречи пассажиров, а также первые 20 минут стоянки в зонах P2 и P3. Во всех зонах, кроме P1, действуют почасовые тарифы.
Право бесплатного пользования парковочными местами предоставляется инвалидам I или II группы и управляющими специальными транспортными средствами инвалидов при предъявлении соответствующего удостоверения.