ОРЕАНДА-НОВОСТИ Создать дорожную карту по дальнейшей реализации проекта городской электрички в Ростове-на- Дону и Ростовской агломерации поручил губернатор Василий Голубев сегодня, 14 января, на совещании в правительстве области.



В обсуждении вопроса дальнейшей модернизации внутригородского железнодорожного сообщения донской столицы приняли участие начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.



Дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы городской электрички, уверен Василий Голубев. Чтобы городская электричка стала еще более удобна и востребована, надо обеспечить подвоз людей общественным транспортом к электропоездам, создать шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, организовать дополнительное парковочное пространство возле остановок электрички с элементарным набором услуг автомойки, техобслуживания, питания.



«Надо обустроить подходы к железнодорожным платформам, где элементарно нет асфальта, освещения и ночью просто страшно идти. Как родитель разрешит ребенку ехать электропоездом, если по пути к остановке даже фонари не работают?» - возмутился губернатор.



В рамках развития проекта городской электрички предстоит провести благоустройство пешеходных и автомобильных подходов ко всем остановочным платформам. Работа эта уже началась: в прошлом году железнодорожники уже провели реконструкцию пассажирских платформ в Стройгородке и Кизитиринке.



Очень важно также синхронизировать движение городского общественного транспорта с временем отправления электрички. Интеграция пригородных поездов с городским транспортом позволит перейти к внедрению единых городских проездных билетов. Рассматривался вопрос увеличения числа остановочных площадок в черте Ростова, с учетом развития спальных районов города и левобережья. Для удобства пассажиров также необходимо увеличить количество электропоездов в часы пик.



Напомним, проект «Городская электричка» стартовал по инициативе областных властей в марте 2016 года и был поддержан губернатором Василием Голубевым еще на старте. Весной прошлого года глава области познакомился с реализацией проекта и отметил очевидную популярность городской электрички у жителей донской столицы и пригородов. За несколько месяцев суточный пассажиропоток по внутригородским маршрутам увеличился практически втрое. Объемы перевозок пригородным поездами в пределах Ростовской городской агломерации в среднем уже составляют 15 тысяч пассажиров в сутки, из них на направлении Ростов-Пригородный – Батайск перевозится почти 5,5 тысячи пассажиров в день.