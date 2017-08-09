В Уссурийске восстанавливают дороги после стихии
09.08.2017, 11:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники Примавтодора ведут восстановление дорог в Уссурийском городском округе. Работы идут на дороге между Красным Яром и Тереховкой.
Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на данном участке смыты подходы к двум мостам.
«В настоящий момент здесь работают более 10 единиц техники: бульдозер, экскаватор и самосвалы. Как только закончим подсыпать мост между Красным Яром и Терёховкой, восстановим проезд к мосту между Красным Яром и Утесным. Работы планируется завершить к концу дня», – добавил он.
Отметим, что накануне сотрудники Примавтодора восстановили проезд на развязке от Уссурийска к Покровке, сейчас там возможен проезд всех видов транспорта. Также после спада воды начнётся восстановление проезда к сёлам Яконовка и Кроуновка.
Отметим, размытые участки дорог восстановили в четырёх районах Приморья за сутки – Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе.
Так, работы по восстановлению проезда по автомобильной дороге Раздольное–Хасан завершены в полном объёме: обеспечено движение на размытых участках по одной полосе, выполнены подходы к мостам. На автомобильной дороге Владивосток–Алексеевка восстановлены подъезды к мосту, восстановлен проезд к сёлам Терёховка, Оленевод, Тихое по временной схеме. Вчера также были выполнены работы по восстановлению проезда на автомобильной дороге Уссурийск–Пограничный–Госграница на 19 километре, по временной схеме – проезд на дороге Уссурийск–Ольховка–Осиновка. В Михайловском районе восстановлено земполотно дороги Михайловка–Спасск-Дальний на подходах к мосту, где были разрушены подпорные стенки. Восстановлены проезды к селам Некруглово, Зеленый Яр, Песчаное.
В настоящее время начаты работы по обеспечению связи с селами Безверхово и Перевозное в Хасанском районе, туда уже зашла тяжёлая техника. Сегодня до конца дня дорожники планирует восстановить размытый проезд на автомобильной дороге Уссурийск–Утесное–Красный Яр–Тереховка.
В тоже время некоторые участки пока остаются подтоплены, приступить к восстановлению проезда на них рабочие смогут только после спада воды. Это подъезд к селу Овинниково в Хасанском районе. В Уссурийске еще высокая вода на дороге Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Кроуновка и Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Яконовка, рассчитываем завтра выйти на участок. В Пограничном районе сохраняется подтопление земполотна на подьезде к селу Духовское. В Черниговском районе пока нет проезда на участках трасс Сибирцево–Хабаровск–Владивосток, Сибирцево–Духовское.
Несмотря на наличие небольших переливов и повреждений дорожного полотна, проезд обеспечен на трассах 12 километр–Фадеевка–Застава, 3 километр–Гранатовка–Синельниково, 2 километр–Гранатовка–Синельниково в Октябрьском районе, Сибирцево–Жариково–Комисарово и подъезде к посёлку Камень-Рыболов – в Ханкайском районе, а также на трассе Михайловка–Турий Рог–Алексеево.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, что по обращению департамента в Приморье прибудет специальная комиссия Росавтодора, которая поможет произвести оценку ущерба, нанесенного дорогам края в результате стихии.
Напомним, накануне, 8 августа, Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Миклушевским. Губернатор обратился к главе государства с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций населению за потерянное имущество. Владимир Путин обращение поддержал.
Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на данном участке смыты подходы к двум мостам.
«В настоящий момент здесь работают более 10 единиц техники: бульдозер, экскаватор и самосвалы. Как только закончим подсыпать мост между Красным Яром и Терёховкой, восстановим проезд к мосту между Красным Яром и Утесным. Работы планируется завершить к концу дня», – добавил он.
Отметим, что накануне сотрудники Примавтодора восстановили проезд на развязке от Уссурийска к Покровке, сейчас там возможен проезд всех видов транспорта. Также после спада воды начнётся восстановление проезда к сёлам Яконовка и Кроуновка.
Отметим, размытые участки дорог восстановили в четырёх районах Приморья за сутки – Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе.
Так, работы по восстановлению проезда по автомобильной дороге Раздольное–Хасан завершены в полном объёме: обеспечено движение на размытых участках по одной полосе, выполнены подходы к мостам. На автомобильной дороге Владивосток–Алексеевка восстановлены подъезды к мосту, восстановлен проезд к сёлам Терёховка, Оленевод, Тихое по временной схеме. Вчера также были выполнены работы по восстановлению проезда на автомобильной дороге Уссурийск–Пограничный–Госграница на 19 километре, по временной схеме – проезд на дороге Уссурийск–Ольховка–Осиновка. В Михайловском районе восстановлено земполотно дороги Михайловка–Спасск-Дальний на подходах к мосту, где были разрушены подпорные стенки. Восстановлены проезды к селам Некруглово, Зеленый Яр, Песчаное.
В настоящее время начаты работы по обеспечению связи с селами Безверхово и Перевозное в Хасанском районе, туда уже зашла тяжёлая техника. Сегодня до конца дня дорожники планирует восстановить размытый проезд на автомобильной дороге Уссурийск–Утесное–Красный Яр–Тереховка.
В тоже время некоторые участки пока остаются подтоплены, приступить к восстановлению проезда на них рабочие смогут только после спада воды. Это подъезд к селу Овинниково в Хасанском районе. В Уссурийске еще высокая вода на дороге Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Кроуновка и Доброполье–Николо-Львовское–Корсаковка–Яконовка, рассчитываем завтра выйти на участок. В Пограничном районе сохраняется подтопление земполотна на подьезде к селу Духовское. В Черниговском районе пока нет проезда на участках трасс Сибирцево–Хабаровск–Владивосток, Сибирцево–Духовское.
Несмотря на наличие небольших переливов и повреждений дорожного полотна, проезд обеспечен на трассах 12 километр–Фадеевка–Застава, 3 километр–Гранатовка–Синельниково, 2 километр–Гранатовка–Синельниково в Октябрьском районе, Сибирцево–Жариково–Комисарово и подъезде к посёлку Камень-Рыболов – в Ханкайском районе, а также на трассе Михайловка–Турий Рог–Алексеево.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, что по обращению департамента в Приморье прибудет специальная комиссия Росавтодора, которая поможет произвести оценку ущерба, нанесенного дорогам края в результате стихии.
Напомним, накануне, 8 августа, Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Миклушевским. Губернатор обратился к главе государства с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций населению за потерянное имущество. Владимир Путин обращение поддержал.
Источник: http://primorsky.ru