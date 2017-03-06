В Узбекистан доставлен высокоскоростной поезд Talgo-250
06.03.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ АО "РЖД Логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД") по индивидуально разработанной технологии осуществило доставку высокоскоростного поезда Talgo-250 в Узбекистан.
Специальный состав с поездом отправился со станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги вечером 28 февраля и прибыл на станцию Уртааул Узбекской железной дороги утром 4 марта. Время в пути составило всего 4 суток. Первый этап логистической цепочки был организован морским перевозчиком на пароме из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга и занял 8 суток.
Транспортировка Talgo-250 осуществлялась на его собственных осях, но без присоединения к электросети, то есть с выключенными тормозами. Движение обеспечивал локомотив, а для торможения использовался моторвагонный подвижной состав, размещённый в голове и хвосте поезда. Для сохранности внешнего вида Talgo‑250 был обшит плотным картоном, защищающим его от возможных повреждений. Весь процесс перевозки контролировала бригада техников и сопровождающего персонала, находившаяся в пассажирских вагонах, – представители России, Узбекистана и испанского завода-производителя.
Доставка была реализована в сотрудничестве со всеми задействованными в логистической цепочке структурами холдинга РЖД. Таким образом, клиенту предоставлен качественный логистический сервис по принципу "одного окна".
В начале апреля 2017 года ожидается аналогичная отправка второго поезда Talgo‑250 по тому же маршруту.
Специальный состав с поездом отправился со станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги вечером 28 февраля и прибыл на станцию Уртааул Узбекской железной дороги утром 4 марта. Время в пути составило всего 4 суток. Первый этап логистической цепочки был организован морским перевозчиком на пароме из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга и занял 8 суток.
Транспортировка Talgo-250 осуществлялась на его собственных осях, но без присоединения к электросети, то есть с выключенными тормозами. Движение обеспечивал локомотив, а для торможения использовался моторвагонный подвижной состав, размещённый в голове и хвосте поезда. Для сохранности внешнего вида Talgo‑250 был обшит плотным картоном, защищающим его от возможных повреждений. Весь процесс перевозки контролировала бригада техников и сопровождающего персонала, находившаяся в пассажирских вагонах, – представители России, Узбекистана и испанского завода-производителя.
Доставка была реализована в сотрудничестве со всеми задействованными в логистической цепочке структурами холдинга РЖД. Таким образом, клиенту предоставлен качественный логистический сервис по принципу "одного окна".
В начале апреля 2017 года ожидается аналогичная отправка второго поезда Talgo‑250 по тому же маршруту.