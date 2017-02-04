В двух округах Москвы из-за строительных работ ограничили движение
04.02.2017, 23:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В связи с продлением сроков строительства участка Северо-Восточной хорды движение транспорта со 2 февраля круглосуточно ограничено на следующих участках:
1) по 30 августа круглосуточно на 2 из 4 полос с устройством уширений по ул. Красный Казанец от д.1, к. 1 до д. 3, к. 1;
2) по 20 июля до 2 полос на ул. Плющева от д. 22 до д. 2А по Кусковской ул.
Кроме того, со 2 февраля по 30 мая 2018 г. круглосуточно перекрыта ал. Первой Маёвки от д. 1 до вл. 9.
В свою очередь, в связи с прокладкой инженерных сетей со 2 февраля по 15 марта круглосуточно ограничено движение по 1 полосе на Самарской ул. от пересечения с Олимпийским пр-том до вл. 1
1) по 30 августа круглосуточно на 2 из 4 полос с устройством уширений по ул. Красный Казанец от д.1, к. 1 до д. 3, к. 1;
2) по 20 июля до 2 полос на ул. Плющева от д. 22 до д. 2А по Кусковской ул.
Кроме того, со 2 февраля по 30 мая 2018 г. круглосуточно перекрыта ал. Первой Маёвки от д. 1 до вл. 9.
В свою очередь, в связи с прокладкой инженерных сетей со 2 февраля по 15 марта круглосуточно ограничено движение по 1 полосе на Самарской ул. от пересечения с Олимпийским пр-том до вл. 1