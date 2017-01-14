В московской подземке появятся поезда с USB-розетками
14.01.2017, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ USB-розетки для зарядки гаджетов, обновлённая система информирования пассажиров, интерактивные карты, сенсорные мониторы, экономные светодиодные лампы и широкие дверные проёмы — такими будут поезда 765-й серии. В этом году столичный метрополитен получит 24 состава «Москва», в каждом из которых восемь вагонов. Всего до 2020 года в метро поставят 96 современных поездов (768 вагонов).
Составы нового поколения на 15 процентов вместительнее прежних: в них могут ездить до двух тысяч пассажиров. В вагонах почти на треть больше поручней, дверные проёмы расширены до 1,4 метра, а также есть места для инвалидных колясок.
Все вагоны этого типа поездов оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50 процентов экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения, которая может передавать изображение в Ситуационный центр.
Ещё одна важная особенность поездов «Москва» — тихий и плавный ход. Благодаря шумопоглощающим колёсам поездки станут комфортнее. Новые составы легче своих предшественников на 22 тонны и, соответственно, будут оказывать на 40 процентов меньше воздействия на пути.
Первый поезд нового поколения уже прибыл в метро и готовится к выходу на линию. Каждый квартал подземка будет получать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии — Таганско-Краснопресненской.
Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Предварительный отбор вариантов состоялся на портале mos.ru с 2 по 20 марта. Всего поступило более 3600 предложений. 10 самых популярных из них затем вынесли на обсуждение.
Составы нового поколения на 15 процентов вместительнее прежних: в них могут ездить до двух тысяч пассажиров. В вагонах почти на треть больше поручней, дверные проёмы расширены до 1,4 метра, а также есть места для инвалидных колясок.
Все вагоны этого типа поездов оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50 процентов экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения, которая может передавать изображение в Ситуационный центр.
Ещё одна важная особенность поездов «Москва» — тихий и плавный ход. Благодаря шумопоглощающим колёсам поездки станут комфортнее. Новые составы легче своих предшественников на 22 тонны и, соответственно, будут оказывать на 40 процентов меньше воздействия на пути.
Первый поезд нового поколения уже прибыл в метро и готовится к выходу на линию. Каждый квартал подземка будет получать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии — Таганско-Краснопресненской.
Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Предварительный отбор вариантов состоялся на портале mos.ru с 2 по 20 марта. Всего поступило более 3600 предложений. 10 самых популярных из них затем вынесли на обсуждение.