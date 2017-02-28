ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь с 4 на 5 марта будет отменено несколько рейсов «Аэроэкспресс», следующих с Павелецкого вокзала и из аэропорта Домодедово. Последний поезд с Павелецкого вокзала будет отправлен в 19:00, в обратном направлении поезда не будут ходить после 20:00. Данные изменения связаны со строительством новой платформы и терминала компании-перевозчика в Домодедово.

5 марта пассажиры «Аэроэкспресс» смогут воспользоваться услугами компании с 06:00 при отправлении с Павелецкого вокзала, а из Домодедово поезда начнут ходить с 06:30. Дальнейшее движение аэроэкспрессов в этот день будет осуществляться в штатном режиме.