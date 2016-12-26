ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 декабря с железнодорожного вокзала станции Саратов-1 отправлен в первый рейс новый скорый поезд № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону формирования Приволжского филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

В мероприятии приняли участие и.о. начальника Приволжского филиала АО "ФПК" Владислав Губанов и представители пассажирского комплекса Приволжской железной дороги.

"Приволжская магистраль уделяет большое внимание совершенствованию пассажирских перевозок. Раньше из Саратова до Ростова-на-Дону можно было добраться только на поезде № 340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск. Время в пути у пассажиров занимало 22 часа 52 минуты. На новом скором поезде № 215/216 сообщением Саратов – Ростов-на-Дону время в пути сокращается до 19 часов", - сообщил и.о. начальника Приволжского филиала АО "ФПК".

В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Карамыш, Петров Вал, Волгоград-1, Суровикино, Обливская, Чернышков, Морозовская, Тацинская, Белая Калитва, Лихая, Зверево, Сулин, Шахтная и Новочеркасск.

Отметим, что в состав скорого поезда Саратов – Ростов-на-Дону включены вагоны всех категорий – купейные, плацкартные и сидячие.