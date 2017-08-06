ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа в первый рейс из Ярославля в Рыбинск отправился новый пригородный экспресс. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Дмитрий Миронов. Вместе с начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым и другими почетными гостями глава региона осмотрел подвижной состав и оценил новый скоростной маршрут, который запущен в рамках реализации стратегииразвития области «10 точек роста».



– Новый поезд отправится в путь в День железнодорожника с вокзала, который недавно отметил 65-летний юбилей. Благодаря этому экспрессу жители смогут гораздо быстрее и комфортнее добираться до двух самых крупных городов региона, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, маршрут будет востребован. Развитию транспортной инфраструктуры мы уделяем огромное внимание в рамках стратегии развития региона. Существовал большой запрос от населения о необходимости скоростного сообщения между Ярославлем и Рыбинском. Кроме того, новый маршрут окажет позитивное влияние и на развитие внутреннего туризма.



Заместитель председателя областного Правительства Максим Авдеев подчеркнул, что новая скоростная электричка решает несколько стратегических задач:



– Маршрут разрабатывался с учетом интересов разных категорий граждан. Заявленная скорость поезда дает жителям возможность без пробок и прочих ситуаций на дороге перемещаться между Ярославлем и Рыбинском. Оба этих города смогут с комфортом посещать и туристы. Именно для это о маршрута установлен хороший, удобный тариф, сопоставимый с иными видами транспорта. Кроме того, для нас важно укрепление делового взаимодействия между Ярославлем и Рыбинском, и новая электричка также помогает решить эту задачу.



Поезд, который свяжет два крупнейших города Верхней Волги, получил название «Чайка». Это позывной первой женщины-космонавта, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза Валентины Терешковой, которая в праздничный день также пришла проводить экспресс в первый рейс.



– Это прекрасный подарок для Ярославля и Рыбинска в День железнодорожника, – сказала Валентина Терешкова. – Жители оценят этот маршрут, потому что теперь поездки между двумя городами станут более комфортными.



Начальник СЖД Валерий Танаев отметил, что новый маршрут создан по инициативе главы региона.



– Мы провели тщательный анализ пассажиропотока, разработали инфраструктуру для скоростного сообщения, подготовили подвижной состав, – сообщил Валерий Танаев. – За два месяца мы завершили преобразования и смогли заявить необходимую скорость. Теперь мы будем отслеживать востребованность данной услуги, сможем гибко реагировать на запросы населения: увеличивать количество вагонов или добавлять дополнительные поезда.Из Ярославля в Рыбинск и обратно экспресс будет ходить ежедневно за 1 час 15 минут без остановок. До появления нового маршрута продолжительность поездки в данном направлении на пригородных поездах составляла от 1 часа 56 минут до 2 часов 21 минуты.



Из Ярославля «Чайка» будет отправляться ежедневно в 19.03, из Рыбинска – в 6.35. График составлен на основе анализа пассажиропотока. Запуск нового маршрута позволит разгрузить пиковые утренние и вечерние часы.



Поезд состоит из двух комфортабельных пассажирских вагонов на локомотивной тяге. Они оборудованы мягкими креслами с подголовниками, туалетными комнатами, кулерами, а также зонами для женщин с маленькими детьми. Билеты можно приобретать прямо у проводника без дополнительных сборов. Стоимость поездки – 200 рублей. В экспрессе действуют предусмотренные законодательством льготы оплаты проезда.

Район: г. Рыбинск.