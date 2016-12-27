В преддверии зимних праздников пассажиров рейса Париж - Петербург в Пулково встретил конвейер счастья
27.12.2016, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания Air France и аэропорт Пулково подготовили предновогодний сюрприз пассажирам. В преддверии католического Рождества и начала зимних каникул, 24 декабря 2016 г., лента выдачи багажа в Пулково на 30 минут превратилась в праздничный конвейер подарков, где каждый нашел свой сюрприз от Санта-Клауса.
Ведущий перевозчик Европы Air France и аэропорт Пулково всегда стремятся радовать своих клиентов высоким уровнем сервиса и положительными эмоциями. В этот раз авиакомпания и воздушная гавань Санкт-Петербурга объединили усилия с шоколадной фабрикой «Счастье», чтобы сделать незабываемый предрождественский сюрприз пассажирам.
Путешественники, прибывшие 24 декабря рейсом AF1464 из Парижа в Пулково, были приятно удивлены, когда в зале выдачи багажа вместо ожидаемых чемоданов на багажную ленту выехали яркие праздничные коробки с подарками. Личные вещи пассажиров появились на рождественском конвейере следом. Вместе с чемоданом каждый из более 100 пассажиров смог прямо с ленты забрать свой сюрприз и унести домой частичку внепланового счастья!
«Основные ценности нашей компании — это качество, верность традициям и положительные эмоции. Мы хотим дарить счастье своим пассажирам — счастье встречи с близкими и возможность разделить с ними самые важные моменты. Это определило выбор шоколадной фабрики „Счастье“ как партнера проекта, тем более что „Счастье“, как и мы, объединяет города Париж и Санкт-Петербург союзом французского шоколатье Лорана Морено с Петербургским кондитером Екатериной Кисельковой»
Ведущий перевозчик Европы Air France и аэропорт Пулково всегда стремятся радовать своих клиентов высоким уровнем сервиса и положительными эмоциями. В этот раз авиакомпания и воздушная гавань Санкт-Петербурга объединили усилия с шоколадной фабрикой «Счастье», чтобы сделать незабываемый предрождественский сюрприз пассажирам.
Путешественники, прибывшие 24 декабря рейсом AF1464 из Парижа в Пулково, были приятно удивлены, когда в зале выдачи багажа вместо ожидаемых чемоданов на багажную ленту выехали яркие праздничные коробки с подарками. Личные вещи пассажиров появились на рождественском конвейере следом. Вместе с чемоданом каждый из более 100 пассажиров смог прямо с ленты забрать свой сюрприз и унести домой частичку внепланового счастья!
«Основные ценности нашей компании — это качество, верность традициям и положительные эмоции. Мы хотим дарить счастье своим пассажирам — счастье встречи с близкими и возможность разделить с ними самые важные моменты. Это определило выбор шоколадной фабрики „Счастье“ как партнера проекта, тем более что „Счастье“, как и мы, объединяет города Париж и Санкт-Петербург союзом французского шоколатье Лорана Морено с Петербургским кондитером Екатериной Кисельковой»