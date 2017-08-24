ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве расширен эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков. До конца сентября 2,3 тысячи таких знаков появятся на 27 улицах в центральной части города. Все эти территории были благоустроены по программе «Моя улица», теперь дорожные знаки на них заменят на более эстетичные.



«Обновлённые знаки по размеру будут в 1,5 раза меньше прежних. Уменьшенный вариант выглядит лучше, не закрывает вид на архитектуру улиц, при этом хорошо заметен для автомобилистов. Новые знаки улучшат эстетический облик города», — рассказал первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.



Информационные таблички на улицах, где проходит эксперимент, использовать не будут — появятся совмещённые дорожные знаки. Например, на одном поле установят знаки «Парковка» и «Инвалид», а также «Парковка» и «Платные услуги».



Совсем скоро новые знаки можно будет увидеть на Мясницкой, Малой Якиманке, Большой Бронной улицах и Кузнецком Мосту, а также в Никитском, Вознесенском и Калашном переулках.



Больше всего установят на Неглинной (297) и Мясницкой (262) улицах. В Вознесенском переулке заменят часть знаков на территории от Большой Никитской до Елисеевского переулка. Там их появится более 120. Кроме того, более четырёхсот уменьшенных знаков разместят на Большой Бронной, Большой Молчановке, Рождественке и в Рахмановском переулке.



Демонтированные большие знаки планируют устанавливать при изменении схемы движения на широких улицах и крупных магистралях.



Впервые уменьшенные дорожные знаки появились в центре Москвы в рамках эксперимента — на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. Количество опор для размещения знаков там сократилось в полтора раза (с 832 до 593 штук).



Затем применение уменьшенных дорожных знаков расширилось. На 25 улицах в районе Хамовники ведутся работы по экспериментальной установке дорожных знаков. Также предусмотрено совместное применение цветной (голубой) горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест.