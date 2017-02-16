В январе 2017 года на ДвЖД контейнерные перевозки по специализированному расписанию увеличились на 13%
16.02.2017, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге зафиксирован рост количества контейнерных поездов, следующих по специализированному расписанию. В январе 2017 года со станций магистрали было отправлено 179 контейнерных поездов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было сформировано 158 подобных составов. Помимо сегмента контейнерных перевозок, по твердому графику в январе отправлено 138 поездов по основным угольным маршрутам.
Специалисты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания отмечают, что спрос на услугу по отправке грузов в поездах по специализированному расписанию продолжает расти. Каждый день на железнодорожных станциях магистрали в среднем формируется 10 подобных составов.
В настоящее время на дороге действует 14 договоров на оказание данной услуги. Организация движения грузов в поездах с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляется в 46 направлениях.
Грузовые перевозки по специализированному расписанию позволяют снизить затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве направлений за счет повышения эффективности использования подвижного состава. Помимо этого, данная услуга направлена на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт благодаря повышению качества обслуживания грузовладельцев и операторов.
Специалисты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания отмечают, что спрос на услугу по отправке грузов в поездах по специализированному расписанию продолжает расти. Каждый день на железнодорожных станциях магистрали в среднем формируется 10 подобных составов.
В настоящее время на дороге действует 14 договоров на оказание данной услуги. Организация движения грузов в поездах с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляется в 46 направлениях.
Грузовые перевозки по специализированному расписанию позволяют снизить затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве направлений за счет повышения эффективности использования подвижного состава. Помимо этого, данная услуга направлена на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт благодаря повышению качества обслуживания грузовладельцев и операторов.