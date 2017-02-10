В январе 2017 года на Октябрьской железной дороге погрузка выросла на 4,9 процентов
10.02.2017, 10:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Погрузка в границах Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги в январе текущего года выросла на 4,9%
Погрузка в границах Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги в январе 2017 года увеличилась на 4,9% по сравнению с январем прошлого года и составила 1 млн 638 тыс. тонн.
Рост погрузки зафиксирован по большинству номенклатур. В частности, руды железной погружено 937 тыс. тонн (+7,7%), строительных грузов – 550 тыс. тонн (+0,7%), бумаги – 8 тыс. тонн (+53,8%).
Доля Петрозаводского региона в общем показателе погрузки Октябрьской железной дороги составляет 26%.
Погрузка в границах Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги в январе 2017 года увеличилась на 4,9% по сравнению с январем прошлого года и составила 1 млн 638 тыс. тонн.
Рост погрузки зафиксирован по большинству номенклатур. В частности, руды железной погружено 937 тыс. тонн (+7,7%), строительных грузов – 550 тыс. тонн (+0,7%), бумаги – 8 тыс. тонн (+53,8%).
Доля Петрозаводского региона в общем показателе погрузки Октябрьской железной дороги составляет 26%.