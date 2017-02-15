В январе погрузка на МЖД увеличилась на 0,4%
15.02.2017, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2017 года уровень погрузки на Московской железной дороге превысил показатели аналогичного месяца прошлого года на 0,4% или на 18,7 тыс. т, достигнув отметки 5 млн т. Нарастить погрузку столичной магистрали удалось, в том числе, за счёт увеличения доли грузов третьего класса и привлечения дополнительного объёма перевозок с альтернативных видов транспорта.
Так, к январю 2016 года погрузка выросла по следующим номенклатурным позициям:
миниральные удобрения – на 50,2 тыс. т (+12,4%);
грузы в контейнерах – на 23,8 тыс. т (+16%);
лом черных металлов – на 99,7 тыс. т (увеличение в 2 раза);
сахар – на 10,9 тыс. т (в 2,7 раза).
В разрезе третьего тарифного класса достигнут рост погрузки металлолома – на 99,7 тыс. т (+24%), грузов в контейнерах – на 23,8 тыс. т (+116%), сборных грузов – на 5,8 тыс. т (+9,3%), метизов – на 4,4 тыс. т (+21%), промышленных товаров – на 2,1 тыс. т (+49,5%), автомобилей – на 1,4 тыс. т (+84,5%).
Так, к январю 2016 года погрузка выросла по следующим номенклатурным позициям:
миниральные удобрения – на 50,2 тыс. т (+12,4%);
грузы в контейнерах – на 23,8 тыс. т (+16%);
лом черных металлов – на 99,7 тыс. т (увеличение в 2 раза);
сахар – на 10,9 тыс. т (в 2,7 раза).
В разрезе третьего тарифного класса достигнут рост погрузки металлолома – на 99,7 тыс. т (+24%), грузов в контейнерах – на 23,8 тыс. т (+116%), сборных грузов – на 5,8 тыс. т (+9,3%), метизов – на 4,4 тыс. т (+21%), промышленных товаров – на 2,1 тыс. т (+49,5%), автомобилей – на 1,4 тыс. т (+84,5%).