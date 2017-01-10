ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в VIII Международном инвестиционном форуме "Энергичный Гуджарат", который пройдёт в Индии (г. Гандигар, штат Гуджарат) с 10 по 13 января.

"Сегодня Индия - один из основных эксплуатантов военных вертолётов российского производства. Стоит отметить, что власти этой страны проявляют интерес и к машинам гражданского назначения. В частности, в Индии уже эксплуатируются гражданские вертолёты Ми-172. Со своей стороны мы заинтересованы не только в продаже вертолётной техники, но и в выстраивании долгосрочных отношений с индийскими партнёрами и готовы предложить им ряд дополнительных услуг, включая послепродажное обслуживание", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолёты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

В настоящее время Индия эксплуатирует более 400 вертолётов российского производства и планирует расширять парк российских машин. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 250 вертолётов семейства Ми-8/17. В стране эксплуатируется почти вся линейка вертолётов данного типа: Ми-8, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-17В-5. Они применяются при выполнении медико-санитарных и поисково-спасательных задач, осуществляют грузопассажирские перевозки, а также задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов.

Как и в других странах юго-азиатского региона российские вертолёты в Индии зарекомендовали себя в первую очередь как неприхотливая и надёжная техника, позволяющая выполнять задачи в различных природных и климатических условиях. Высокие летно-технические характеристики, надежность, многофункциональность, простота в эксплуатации и обслуживании делают вертолёты российского производства одним из лучших предложений для индийского рынка.

Международный инвестиционный форум "Энергичный Гуджарат-2017" является крупнейшим региональным форумом в Индии, участие в котором традиционно принимают ведущие бизнесмены, представители органов власти, специалисты и эксперты из Индии и зарубежных стран. Цель мероприятия – привлечение инвестиций в экономику штата, развитие региональной промышленности через привлечение передовых практик и инновационных технологий.

АО "Вертолёты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолётов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолётных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за её пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка "Вертолётов России" по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объём поставок составил 212 вертолётов.