Вестибюли двух станций московского метро не будут работать в выходные из-за ремонта
11.02.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вестибюли двух станций Московского метрополитена закрыты в выходные на ремонт. Войти в подземку и выйти в город пассажиры могут через соседние вестибюли.
Западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра) недоступен для пассажиров до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля. Попасть в метро и выйти в город можно через восточный вестибюль.
До начала работы метро в понедельник для пассажиров будет закрыт и северный вестибюль "Сходненской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.
Также в эти выходные частично закрыт вестибюль "Третьяковской".
Кроме того, с 11 по 18 февраля южный вестибюль станции "Ясенево" будет ежедневно закрываться для пассажиров в 22:00. Для входа в метро и выхода в город можно будет пользоваться северным вестибюлем.
Для пассажиров также закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская" (до 1 марта), вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии (до 15 мая), восточный вестибюль и подуличный переход "Полежаевской" (до 31 декабря).
Вестибюль станции "Красные Ворота" (со стороны первого вагона из центра) закрыт до 31 августа из-за замены эскалаторов - для пассажиров работает южный вестибюль. По той же причине до 30 сентября закрыт северный вестибюль "Ленинского проспекта" (со стороны последнего вагона из центра). Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем и вестибюлем станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца.
Западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра) недоступен для пассажиров до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля. Попасть в метро и выйти в город можно через восточный вестибюль.
До начала работы метро в понедельник для пассажиров будет закрыт и северный вестибюль "Сходненской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.
Также в эти выходные частично закрыт вестибюль "Третьяковской".
Кроме того, с 11 по 18 февраля южный вестибюль станции "Ясенево" будет ежедневно закрываться для пассажиров в 22:00. Для входа в метро и выхода в город можно будет пользоваться северным вестибюлем.
Для пассажиров также закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская" (до 1 марта), вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии (до 15 мая), восточный вестибюль и подуличный переход "Полежаевской" (до 31 декабря).
Вестибюль станции "Красные Ворота" (со стороны первого вагона из центра) закрыт до 31 августа из-за замены эскалаторов - для пассажиров работает южный вестибюль. По той же причине до 30 сентября закрыт северный вестибюль "Ленинского проспекта" (со стороны последнего вагона из центра). Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем и вестибюлем станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца.