ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Международном аэропорту Внуково проведены тестовые мероприятия в целях оценки операционной готовности аэропорта к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017, а также организации взаимодействия причастных служб в вопросах транспортного обслуживания клиентских групп FIFA и зрителей на стыке город-аэропорт. Тестовые мероприятия проведены в форме тактико-специальных учений под руководством АНО «Дирекция Московского транспортного узла».

В преддверии учений состоялся брифинг, в котором приняли участие представители аэропорта Внуково, АНО «Дирекция Московского транспортного узла», Росавиации, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Оргкомитета «Россия-2018», Федерального и Регионального центра управления пассажирскими перевозками, аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также силовых структур.

В аэропорту Внуково отработаны вопросы торжественной встречи официальной делегации VVIP FIFA и встречи команд, а также возможные нештатные ситуации, влияющие на порядок прохождения клиентских групп FIFA на территории аэропорта, а именно: обнаружение подозрительного предмета в сумке одного из членов делегации при прохождении через пункт таможенного контроля, попытка несанкционированного доступа болельщиков к команде, следующей на посадку в автобус, а также имитация ДТП с участием автобуса команды, в результате которого произошла блокировка выезда с привокзальной площади.

По завершении учений подведены итоги и дана положительная оценка слаженности действий аэропорта Внуково и причастных служб в вопросах транспортного обслуживания клиентских групп FIFA.

Генеральный директор АНО "Трансопртная дирекция-2018" Терентий Мещеряков отметил, что во Внуково уже закончены мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры. "Этот аэропорт готов к приему футбольных болельщиков. И как сегодня смогли убедиться, готов и с точки зрения безопасности. Обеспечение безопасности – важный аспект в качественном приеме гостей и болельщиков, поэтому во время проведения футбольных матчей, слаженность в работе всех структур должна быть такой же, как и сегодня на тесте», - сказал Т. Мещеряков.

Прошедшие в аэропорту Внуково учения являются первым этапом тактико-специальных учений по оценке операционной готовности аэропортов Московского авиационного узла к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017.