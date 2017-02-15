Восстановительные работы на участке Камышет - Ук ВСЖД полностью завершены
15.02.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля 2017 года в 04:00 (мск) восстановлено движение по второму пути. В настоящее время движение поездов осуществляется по стандартному графику.
Напомним, 14 февраля в 07:12 (мск) на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход 14 вагонов с углем грузового поезда. В 16:23 (мск) этого же дня было восстановлено движение поездов по одному пути. В первую очередь был пропущен задержанный пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток – Москва.
В работах по ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима.
На ВСЖД была создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.
Напомним, 14 февраля в 07:12 (мск) на участке Камышет – Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход 14 вагонов с углем грузового поезда. В 16:23 (мск) этого же дня было восстановлено движение поездов по одному пути. В первую очередь был пропущен задержанный пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток – Москва.
В работах по ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима.
На ВСЖД была создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.