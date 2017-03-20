Второе кольцо московского метро полностью достроят к 2021 году
20.03.2017, 14:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство Второго кольца метро - Третьего пересадочного контура планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
На ТПК разместятся 32 станции, на 20 из них будут построены транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
«Запуск движения по новой кольцевой линии существенно разгрузит существующее кольцо и радиальные ветки. Людям не придётся делать крюк, они смогут сделать пересадку на удобно расположенной станции», - пояснил Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса добавил, что сегодня в Москве работает 22 тоннелепроходческих комплекса. На строительстве метро трудятся 35 тыс. человек.
Ранее М. Хуснуллин заявил, что длина Второго кольца метро составит 61 км.
«Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удалённые районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом», - подчеркнул М. Хуснуллин.
На ТПК разместятся 32 станции, на 20 из них будут построены транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
«Запуск движения по новой кольцевой линии существенно разгрузит существующее кольцо и радиальные ветки. Людям не придётся делать крюк, они смогут сделать пересадку на удобно расположенной станции», - пояснил Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса добавил, что сегодня в Москве работает 22 тоннелепроходческих комплекса. На строительстве метро трудятся 35 тыс. человек.
Ранее М. Хуснуллин заявил, что длина Второго кольца метро составит 61 км.
«Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удалённые районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом», - подчеркнул М. Хуснуллин.