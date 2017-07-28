OREANDA-NEWS. Выручка Группы «АВТОВАЗ» по МСФО в I полугодии 2017 года выросла на 17,6% до 102 млрд рублей. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом -4,0 млн рублей (улучшение на 9 млрд рублей в сравнении с I полугодием 2016 года). Первые признаки восстановления автомобильного рынка (+7% в сравнении с I полугодием 2016 года), растущая доля на нём, а также продолжающийся процесс реструктуризации Группы привели к оздоровлению финансовой ситуации. Чистая прибыль Группы всё ещё осталась отрицательной и составила -4 млрд рублей (улучшение на 23 млрд рублей). Более того, Группа «АВТОВАЗ» подчёркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании во II полугодии 2017 года. В частности, это увеличение закупочных цен на сырьё и ухудшение валютных факторов. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, АВТОВАЗ продолжает реализовывать свой план реструктуризации.

Компания отмечает продолжение позитивных тенденций относительно доли рынка, выручки и финансовых показателей. Так, в I полугодии 2017 года Группа АВТОВАЗ реализовала в России 140231 автомобиль LADA, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые автомобили + лёгкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 п.п. до 19,5%. Такое достижение в значительной степени связано с растущими объёмами продаж новых моделей марки – LADA Vesta и LADA XRAY, в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии, новые комплектации).

Группа «АВТОВАЗ» увеличила объёмы экспортных продаж автомобилей LADA (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объёмов крупноузловой сборки в Казахстане и стартом продаж LADA Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, Группа «АВТОВАЗ» реализовала 48487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнёрам по Альянсу.