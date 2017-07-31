Запущена онлайн-карта отремонтированных дорог на средства от государственной системы "Платон"
31.07.2017, 17:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более тысячи километров дорог и 30 мостов, отремонтированных и строящихся на средства от государственной системы «Платон», уже нанесены на онлайн-карту проекта dorogi.platon.ru. На сайте отображено распределение средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды.
На электронных счетчиках сайта также представлена ключевая статистика о работе системы «Платон»: с момента ее запуска в государственный бюджет собрано около 30 млрд рублей. Кроме того, опубликованы данные о 318 тыс. перевозчиков с общим автопарком 877 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе. Примечательно, что за последний месяц к «Платону» подключилось еще 18 тыс. большегрузов.
По данным статистики, 87% перевозчиков, работающих на федеральных трассах, предпочитают использовать бортовые устройства системы «Платон». Остальные пользователи выбирают разовую оплату, оформив более 13 млн. маршрутных карт.
На электронных счетчиках сайта также представлена ключевая статистика о работе системы «Платон»: с момента ее запуска в государственный бюджет собрано около 30 млрд рублей. Кроме того, опубликованы данные о 318 тыс. перевозчиков с общим автопарком 877 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе. Примечательно, что за последний месяц к «Платону» подключилось еще 18 тыс. большегрузов.
По данным статистики, 87% перевозчиков, работающих на федеральных трассах, предпочитают использовать бортовые устройства системы «Платон». Остальные пользователи выбирают разовую оплату, оформив более 13 млн. маршрутных карт.
Источник: Министерство транспорта