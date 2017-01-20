Зарядить гаджеты теперь можно в вестибюлях 27 станций московского метро
20.01.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У пассажиров столичной подземки появилась возможность заряжать смартфоны и другие гаджеты прямо на станциях. Пилотный проект, в рамках которого на «Выставочной» и «Котельниках» установили специальные стойки для зарядки электронных устройств, признали успешным.
Теперь такие стойки появятся в вестибюлях 27 станций московского метро. Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами.
«Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека — крайне важно всегда оставаться на связи. Благодаря стойкам, которые размещены на 27 станциях, пассажиры метро всегда могут зарядить неожиданно севшую батарею смартфона», — отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
На 16 станциях Московского центрального кольца также работают 24 панели для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Помимо этого, USB-розетки предусмотрены и в вагонах поезда нового поколения «Москва», который начнёт курсировать по Таганско-Краснопресненской линии уже в первом квартале этого года.
Теперь такие стойки появятся в вестибюлях 27 станций московского метро. Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами.
«Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека — крайне важно всегда оставаться на связи. Благодаря стойкам, которые размещены на 27 станциях, пассажиры метро всегда могут зарядить неожиданно севшую батарею смартфона», — отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
На 16 станциях Московского центрального кольца также работают 24 панели для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Помимо этого, USB-розетки предусмотрены и в вагонах поезда нового поколения «Москва», который начнёт курсировать по Таганско-Краснопресненской линии уже в первом квартале этого года.